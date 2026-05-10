Българският гимнастик Даниел Трифонов записа впечатляващо представяне на Световната купа по спортна гимнастика във Варна, след като спечели златен медал на висилка и сребро на прескок, с което допринесе за общо четири отличия за страната ни в надпреварата.

Трифонов се изкачи на върха във финала на висилка при мъжете, където получи оценка от 13.666 точки. Българинът раздели първото място с германеца Тимо Едер, който завърши със същия резултат, но по допълнителни показатели Трифонов бе поставен на първата позиция. Трети остана израелецът Рон Ортал с 13.566 точки.

По-рано през деня националът завоюва и сребърен медал на прескок, предаде БНТ. Той се представи стабилно и в двата си опита, за да събере сбор от 14.083 точки и да се нареди непосредствено зад победителя.

Силното представяне на Трифонов затвърди добрия ден за българската гимнастика във Варна, като страната ни приключи надпреварата с общо четири медала.

Успехите на родните състезатели пред родна публика показаха възходящата линия в развитието на мъжката ни гимнастика и дадоха сериозни поводи за оптимизъм преди предстоящите големи международни форуми.