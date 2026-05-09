Задържаха 19 души при акция срещу наркоразпространението в София, съобщава БНР.

По време на операцията в кв. "Дружба" е бил установен и задържан за разпространение на дрога 41-годишен мъж, известен на полицията и осъждан. В дома му са открити множество саксии с марихуана, както и пет пакета тревиста маса с приблизително тегло около 50 грама, таблетки "Екстази" и машина за таблетиране, съобщават от СДВР.

Същия ден около 19.00 часа в "Красна поляна" бил спрян за проверка 25-годишен криминално проявен мъж. У него било открито неголямо количество марихуана. Той също е задържан.

Късно вечерта в същия квартал униформени задържали и двама жители на Благоевград - на 42 и 44 години, регистрирани за кражби и наркотици. При направената проверка у единия е намерен пакет с 19 дози фентанил.

Полицейските действия в рамките на спецоперацията на СДВР са се провели и на територията на столичното Пето районно полицейско управление в участък "Кремиковци". Там е задържан мъж на около 30 години от активния криминален контингент, който разпространява наркотици, както и негов 26-годишен клиент. Дилърът се опитал да осуети проверката и да избяга, но след кратко преследване бил арестуван.

За последните две денонощия в районните управления в София са арестувани още 12 души - 10 мъже и две жени с малки количества дрога, предимно марихуана.