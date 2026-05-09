Нова функция на тол камерите следи тировете в забранената лента, а превозвачи вече получават електронни фишове.

По магистралите Автомагистрала „Тракия“ и Автомагистрала „Хемус“ в последните дни се образуват дълги колони от тежкотоварни камиони, които се движат бавно в участъци с изкачвания и надлъжни наклони, съобщава „Телеграф“.

Причината е активирането на нова функционалност на тол камерите, които вече следят не само за превишена скорост и неправомерно използване на аварийната лента, но и за нарушения на режима на движение по лентите.

Новият контрол е насочен основно към тежкотоварните автомобили, за които в редица участъци на магистралите е забранено движението в крайната лява лента. Ограничението съществува от години, но досега често е било пренебрегвано заради слабия контрол по пътищата.

Според информацията превозвачи вече са получили електронни фишове, след като камионите им са били засечени в забранената лента. Камерите автоматично разпознават регистрационните номера и типа на превозното средство чрез връзка с база данни. При установено нарушение системата изпраща информацията към Министерство на вътрешните работи за издаване на санкция.

След засиления контрол много шофьори на тирове вече избягват изпреварванията и се движат в колони в дясната лента, особено при изкачвания, където скоростта им значително намалява. Именно това води до струпвания и затруднения в трафика по натоварените трасета.

Забраната за движение на тежкотоварни камиони в най-лявата лента е въведена с цел по-безопасен трафик и предотвратяване на инциденти. При по-ниската скорост на тировете изпреварването често блокира движението и създава риск от резки спирания и катастрофи.