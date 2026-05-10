Пациентите първо ще трябва да подпишат съгласие на място в лекарския кабинет, преди да получат дистанционна консултация, според новите нормативни изисквания за телемедицината.

Промените на практика ограничават възможността за бързи медицински съвети по телефон или чрез приложения като Viber и WhatsApp - практика, която досега се използваше широко, особено при хронично болни и пациенти с нужда от спешна, но не животозастрашаваща консултация.

Медиците реагират остро, като предупреждават, че административната тежест може да затрудни работата им и да прекъсне утвърдени практики за бърза комуникация с пациенти.

Педиатърът и заместник-председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари д-р Гергана Николова посочва, че новите изисквания са трудни за прилагане в реални условия, особено за възрастни и хора в отдалечени райони.

“Имаме огромно желание да използваме телемедицина, но към момента няма реални възможности това да се случва по начина, по който е разписано”, коментира тя.

Лекарите предупреждават, че ограничаването на дистанционните консултации може да затрудни лечението, особено при хронично болни пациенти, които разчитат на бърза връзка със специалист.

От съсловните организации са изпратили възражения срещу новите текстове, но според тях засега не са отчетени от институциите.

Медиците настояват за по-гъвкав подход, който да запази технологичните възможности, без да създава излишна бюрокрация в здравната система.