След подаден сигнал за обгазени хора до Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана вечерта на 21 март в село Доктор Йосифово, община Монтана, е изпратен екип, който открил в частен дом да лежат в безсъзнание мъж на 35 години и жена на 32 години. Още на място медиците са констатирали смъртта на мъжа, а жената е откарана в болница в Монтана и настанена за лечение в интензивното отделение, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

На място е направен оглед от дежурна полицейска група, която е установила, че вероятната причина за нещастния случай е изтичане на газ в помещението, където са спели домакините на жилището. По данни на свидетели стаята е била отоплявана от нагревател на газ – газова пита, в която е имало силна миризма на газ.

Тялото на починалия е изпратено за аутопсия в болница в Монтана, при огледа по него не са открити следи от насилие. Случаят е докладван на прокуратурата. За изясняване на точната причина за смъртта е образувано досъдебно производство.

От полицейската дирекция в Монтана казаха за БТА, че в последните години не е имало случай на загинал от отопление на газ, но се е случвало екипите на полицията да бъдат на място при инциденти с газови бутилки, които са гръмнали или са изпуснали газ. При пожари в частни домове в региона през миналата и от началото на тази година са загинали по един човек, а причината и в двата случая е била изтичане на пушек от печка на твърдо гориво.