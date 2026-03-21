Потребители и търговци се опасяват от по-високи цени на най-търсените продукти за Великден. Усеща се увеличението на цените на основните продукти.

Хората са на мнение, че винаги по празниците има поскъпване с поне 10-15%.

"Няма значение дали е Великден, Коледа или ежедневна употреба - може би трябва да се включи някакъв регулатор относно всичките тези цени и това, което се случва и тепърва идва насам", заяви потребител.

Най-голямо увеличение на цените се отчита при зеленчуците.

"Видях онзи ден една жена да си купува зелка за 3,84 евро за кг, което е срамота", каза потребител.

Според потребители поскъпват още чушките, краставиците, доматите, както и млечните продукти.

Част от пенсионерите ще получат великденски добавки от държавата, но те не са достатъчни за покриване на празничния бюджет.

Пенсионери са на мнение, че парите няма да стигнат, но ще ги подпомогнат малко.

Според търговци се очаква

поскъпване на пазара от поне още 10% или дори повече на почти всичко, свързано с великденската трапеза.

За разлика от останалите продукти, при агнешкото месо не се очаква увеличение на цените.

"Не очакваме поскъпване на агнешкото, целогодишно предлагаме. Цената от миналата година и тази година е една и съща в нашия магазин", заяви търговец.

Цените към момента: агнешкото бутче се продава за 21 евро за кг, плешка - обезкостена - 20 евро за кг, агнешки комплекти - 12,78 евро за кг.

Въпреки поскъпването, хората остават категорични, че великденската трапеза няма да бъде пропусната. Дори и с компромиси в покупките, традицията се запазва