Към 9 март 2026 г. общият обем на водата в комплексните язовири в страната достига 4939,8 млн. куб. м, което представлява 75,58% от общия им капацитет, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

С пълно запълване от 100% са язовирите „Асеновец“ и „Пчелина“, а над 90% от обема си са достигнали „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Студена“, „Ахелой“, „Домлян“, „Тополница“, „Александър Стамболийски“, „Кричим“ и „Студен кладенец“.

От МОСВ уточняват, че язовирите „Асеновец“ и „Пчелина“ са преливали, но без опасност за населението и инфраструктурата в района. В същото време превантивно изпускане на вода се извършва при язовирите „Тракиец“ и "Копринка", за да се осигурят свободни обеми при евентуални валежи.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) нивото на реките в страната се стабилизира, като в следващите дни не се очакват съществени промени. Водните количества ще останат под праговете за внимание.

Според прогнозата за периода 9 – 16 март не се очакват валежи или неблагоприятни метеорологични условия.

От Министерството на околната среда и водите напомнят на местните власти да прилагат мерките, заложени в Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2022–2027 г., както и да следят актуалната хидрометеорологична информация и предупрежденията за опасни явления.

МОСВ управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира, като подробна информация за състоянието на водите може да бъде намерена в Ежедневния бюлетин на министерството.