Още 3 сигнала за дронове над летище „Васил Левски“ в София е имало тези нощ, потвърдиха от аеропорта. Не се е наложило да отклоняват самолети, както това се случи в събота.

Тогава системата за наблюдение на летището е засякла два безпилотни апарата, а полет от Кьолн бе пренасочен към Варна, а друг – от Лондон, към летището в Пловдив.

По неофициална информация е разпитан служител на авиокомпания, оперираща на аерогарата.

Мъжът, който е 40-годишен, е обяснил, че е любител фотограф и обича да снима излитащи и кацащи самолети. Той е дал обяснения в МВР и е бил освободен.

През нощта на понеделник не са пренасочвани полети. Само един самолет е кръжал малко повече над София и е кацнал на аеропорта с 11 минути закъснение. По неофициална информация няма задържан за появата на трите безпилотни апарата над летището.