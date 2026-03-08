!

Кметове от Бургаска област поздравиха дамите по повод Международния ден на жената, който се отбелязва днес - 8 март.

„Честит празник, скъпи дами!

Винаги съм се чудил, как успявате да се справите с всичките си ангажименти за едно денонощие.

И въпреки всичко, пак да бъдете усмихнати, грижовни, красиви, добри професионалисти, опора за приятелите, колегите и близките си.

Само вие си знаете, какво ви коства това, но признавам- справяте се превъзходно! Респект!

Желая ви здраве, самочувствие, сили, увереност и любов! Усмихвайте се и вървете с високо вдигната глави, заслужавате!Честит празник!“, се казва в поздрава на кмета на Бургас Димитър Николов.

„На жените – онези, които могат едновременно да бъдат сила и нежност, буря и спокойствие. Бъдете такива, каквито сте и нека всеки ден ви носи усмивки, уважение и обич. Бъдете здрави, уверени и вдъхновяващи. Честит 8-ми март, мили дами!“, пожела кметът на Поморие Иван Алексиев.

„Вие сте тези, които ни вдъхновяват, даряват ни любов и подкрепа и изпълват живота ни с хармония и щастие. Нека този пролетен ден ви донесе много усмивки, цветя и приятни изненади. Пожелавам ви щастие, любов, успехи, пролетно настроение и всеки ваш ден да бъде толкова прекрасен, колкото сте самите вие! Честит празник!, поздравява кметът на Камено Жельо Вардунски.

А поздрава на кмета на Приморско Иван Гайков е:

„Уважаеми дами,

Приемете нашите най-сърдечни поздрави по случай Международния ден на жената. Днес изразяваме своята благодарност и признателност към всички Вас – майки, съпруги и дъщери, които със своята грижа, сила и вдъхновение правите света по-добро място за живот. Благодарим Ви за любовта, грижовността и топлината, които внасяте всеки ден в домовете и сърцата ни. Пожелаваме Ви здраве, щастие и нека пролетта донесе във Вашия живот надежда, радост и много усмивки!

Честит празник!“