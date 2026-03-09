Министерството на здравеопазването на Бахрейн съобщи, че 32 цивилни са били ранени при иранска атака с дронове на остров Ситра южно от столицата Манама, съобщи ДПА.

Всички ранени са бахрейнски граждани, уточни министерството днес в съобщение, цитирано от държавната новинарска агенция.

Сред ранените има и деца, четирима са в сериозно състояние.

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн по-рано съобщи в платформата Екс, че известен брой сгради на Ситра са повредени в резултат на нападението.

В неделя министерството заяви, че „иранската агресия безразборно атакува цивилни цели и причини материални щети на инсталация за обезсоляване на вода след нападение с дронове“.

През изминалата седмица Иран извърши нападения на много места в Близкия изток в отговор на въздушните удари на САЩ и Израел в Иран. Цел на иранските атаки бяха както американски военни бази, така и цивилни цели като летища и жилищни сгради.

За ирански удари се съобщава в десетина арабски държави, като страните от Персийския залив, включително Обединените арабски емирства, Кувейт и Катар, съобщават за особено висок брой инциденти.

Гъст дим се издига над водещата петролна рафинерия в Бахрейн, Бапко, съобщава Ройтерс. Тя е ключов обект в енергийния сектор на страната.

За първи път от началото на военните действия между Иран, от една страна, и Израел и САЩ – от друга, Саудитска Арабия също съобщи за смъртни случаи, за които се смята, че са свързани с иранска атака, съобщи ДПА.

Двама души са били убити при ракетен удар по жилищна сграда в провинцията Ал Харж югоизточно от Рияд, съобщи говорител на саудитската гражданска защита.

Според информацията жертвите са граждани на Индия и на Бангладеш.

При нападението са били ранени още 12 бангладешки граждани.

Говорителят определи нападенията срещу цивилна инфраструктура като открито нарушение на международното хуманитарно право, но не уточни кой е източникът на ракетния удар.

Саудитското министерство на отбраната съобщи, че са били прехванати два дрона, насочени към петролното поле Шайба.

Междувременно Държавният департамент на САЩ обяви, че е разпоредил персоналът на американското посолство в Саудитска Арабия, който не е свързан с основната работа на дипломатическата мисия, както и семействата на служителите на посолството, да напуснат страната, предаде Ройтерс.