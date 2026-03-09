Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и част от нейните основни членове организират протестни действия, които ще се проведат в няколко града на страната в периода 9–12 март.

Очакват се протести на работещите на градския транспорт в София, Варна и Русе, на служителите на „Български пощи“ и на Агенция „Пътна инфраструктура“. Това съобщиха от пресцентъра на синдиката.

Акциите са свързани с настояване за намиране на законодателно решение за осигуряване на 5% увеличение на основните месечни заплати от бюджета в секторите, финансирани на принципа на субсидията. „Те не получиха ръст в първия вариант на т.нар. удължителен закон“, обясниха от КНСБ.





На 9 март работещите в „Български пощи“ ще спрат работа в деня, в който според графика за този месец следва да се раздават пенсиите, обявиха от синдикалната организация. В 7:30 часа те ще излязат пред станциите в знак на протест и няма да обслужват клиенти. Тяхното искане е за осигуряване на средства за минимум 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. Необходимият ресурс е 2,42 млн. евро, посочиха от КНСБ.

В същия ден ще протестират и служители в градския транспорт във Варна. Те ще проведат протестно автошествие и блокада на Аспаруховия мост, което ще започне в 11:00 часа във Варна от ул. „Тролейна“ №48 и ще премине по следния маршрут: ул. „Тролейна“ №48 – бул. „Христо Смирненски“ – ул. „Димитър Полянов“ – ул. „Георги Пеячевич“ – ул. „Девня“ – АМ „Черно море“ – Аспарухов мост, където ще се проведе протестен митинг от 12:00 до 18:00 часа.

Работниците настояват за осигуряване на средства за минимум 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. Необходимият ресурс за това е в размер на 1,3 млн. евро, съобщиха от КНСБ.

Протест на работниците в градския транспорт в Русе ще има на 10 март. Акцията ще започне в 9:00 часа и ще продължи до 18:00 часа. Ще бъде блокирано движението на част от автобусните линии в града чрез затваряне на цялото пътно платно на бул. „Трети март“ в района на кръговото кръстовище и пресечката с ул. „Генерал Никола Рибаров“, Западна промишлена зона. Действията ще доведат до блокиране на следните линии от градския транспорт: №2, №9, №24, №16 и №19, информираха от КСНБ.

Работниците в Градски транспорт – Русе настояват за осигуряване на средства от бюджета за поне 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. За целта са необходими 0,55 млн. евро, посочиха от синдиката.

Протестът на работещите в градския транспорт в София ще бъде на 11 март. Отправена е покана към служебния министър-председател, служебния министър на финансите и кмета на Столичната община да посетят същия ден в 8:30 ч. поделение „Трамкар“ на „Столичен електронспорт“ ЕАД и да се запознаят лично с условията на труд. Целта е за открит разговор, без въвличане на работниците в политически противопоставяния и изместване на фокуса от реалните им проблеми, посочиха от КНСБ. От синдиката казаха, че за увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт на столицата със задна дата от 1 януари са необходими общо 8,38 млн. евро от бюджета. За „Столичен автотранспорт“ нужната сума е 2,31 млн. евро. За „Столичен електротранспорт“ са необходими 2,28 млн. евро. В „Метрополитен“ трябва да се отпуснат 2,76 млн. евро, а в Центъра за градска мобилност – 1,03 млн. евро, уточниха от КНСБ.

На 12 март работещите в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще блокират Прохода на Републиката (Хаинбоаз) за времето от 12:00 до 18:00 часа. Те настояват за осигуряване на допълнителни 5% за увеличение на основните месечни заплати, както и гаранции за неговата дългосрочност и устойчивост, а не само в рамките на действието на т.нар. удължителен закон, съобщиха от КНСБ.

От синдикалната организация предупреждават и за недоволство в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и Министерството на околната среда и водите. „В тази връзка се уточняват възможни протестни действия на работещите, за които допълнително ще бъде предоставена информация“, посочиха от КНСБ.

По повод ситуацията в градския транспорт в София в края на февруари имаше среща между столичния кмет Васил Терзиев и транспортните синдикати. Няма да отстъпя от позицията, че допълнителни средства за транспорта не могат да бъдат отпускани без реални реформи, прозрачност и контрол върху управлението на системата, каза след разговорите кметът. По-късно от Федерацията на транспортните синдикати (ФТС) към КНСБ казаха, че очакват сключване на двугодишно споразумение с кмета на София, което според тях ще гарантира предвидимост.