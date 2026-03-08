Изненада, усмивка и цвете от граничните полицаи в днешния ден по случай Международния празник на жената.
Цветя бяха поднесени на дами на различни гранични контролно-пропускателни пунктове в страната.
Изненада, усмивка и цвете от граничните полицаи в днешния ден по случай Международния празник на жената.
Цветя бяха поднесени на дами на различни гранични контролно-пропускателни пунктове в страната.
! Кметове от Бургаска област поздравиха дамите по повод Международния ден на жената, който се отбелязва днес - 8 март.„Честит празник, скъп…
Във време на войни, несигурност и противопоставяне, което руши международния ред, трябва силно да се чуе гласът на нас, жените и майките – глас, к…
Изненада, усмивка и цвете от граничните полицаи в днешния ден по случай Международния празник на жената. Цветя бяха поднесени на дами …
Мъж на 44 г. е починал вчера в района на Еленино езеро и Петлите в долината на Мальовица. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПС…
Социалните плащания, включително пенсиите, са гарантирани и няма да бъдат засегнати, дори ако до 1 юли не бъде приет редовен бюджет. Това увери служебни…
ГЕРБ ще подкрепи законопроекта за удължаване на Закона за бюджета във вида, в който е предложен от служебното правителство. Това стана ясно на среща на …
Министерството на туризма очаква добър летен сезон, заяви служебния министър Ирена Георгиева пред Дарик радио. Георгиева посочи, че няколко фактора тря…
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов използва личния си профил във фейсбук, за да честити празника на жените. Той им пожела здраве, щастие, обич и заслужено ув…
Всяка година на Международен ден на жената светът отдава почит на силата, таланта и постиженията на жените. Но зад този празник стоят и множество истори…
Българският моторен спорт записа една от най-славните си страници, след като Никола Цолов триумфира по безапелационен начин в откриващото…
0 Коментара