От името на Община Бургас и бургаската общественост искам да изкажа най-искрените си съболезнования по повод кончината на 16-годишния спортист.

Трудно се намират думи, когато си отива дете. Дете, което беше на прага на своя живот и правеше първите си уверени стъпки в него.

Вместо да се радваме на спортните постижения на младите плувци, ние всички бяхме потресени от неочакваната загуба на едно 16-годишно момче.

Искам да изкажа най-искрените си съболезнования на семейството и приятелите като родител. В този непоносимо тежък момент моите мисли са с тях. Сили на родителите и мир на душата на едно младо момче, което ни напусна толкова рано.