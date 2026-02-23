Автомобил е пламнал на автомагистрала „Тракия“ в посока София, съобщават шофьори, които преминават по трасето. Инцидентът е станал на 231-ия километър, в района на отбивката за Нова Загора.

По първоначална информация колата се е запалила в движение. Причината за възникването на пожара към момента не е установена. На място са изпратени екипи на пожарната.

Заради инцидента движението в участъка временно е спряно. Образувала се е колона от автомобили, а водачите се призовават да използват обходни маршрути и да следват указанията на органите на реда.

Към този момент няма официални данни за пострадали. Очаква се повече информация от компетентните институции след приключване на огледа и действията по обезопасяване на района.