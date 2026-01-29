Водачите изчакват на място, като движението се контролира от служители на Областната дирекция на МВР – Хасково и Регионалната дирекция „Гранична полиция“ – Смолян.
Затворен е и пътят село Мандрица–село Меден бук при километър 20+500 на път III-5908. Участъкът е обозначен и има поставена сигнализация.
Според областната управа към момента няма опасност за населени места. Областният управител Стефка Здравкова призовава водачите да шофират внимателно и да се съобразяват с пътната обстановка.
Проблеми с обилните дъждове в района имаше и на 8 януари, когато беше задействан превантивно Общинският план за защита.
