За очаквано поскъпване на хляба и млечните продукти, заради по-високите цени на горивата и на електроенергията предупреди председателят на Асоциацията за развитие на търговските вериги в България - Александър Дончев.

Той прогнозира хлябът да поскъпне с 10-20%, а млечните продукти - с 5-10%.

Според хлебопроизводители вече има сигнали, че цената на брашното се увеличава, включително при стандартните разфасовки от 25 килограма. Засега от бранша не се ангажират с точна прогноза колко ще поскъпне хлябът, тъй като ситуацията на световните пазари се променя бързо.

В момента фючърсните сделки за пшеница се движат около 330 лева за тон - приблизително колкото и през миналата година. Производители обаче предупреждават, че ако разходите продължат да растат, изкупната цена може да достигне поне 400 лева за тон.

В началото на миналата година хлябът поскъпна с 20-30% заради отпадането на нулевата ставка по ДДС. След това, през есента цената отново плавно се покачи, като най-голямо е поскъпването при пълнозърнестите видове.

Цените на млякото, сиренето и кашкавала също непрекъснато вървят нагоре. От КЗК отбелязаха, че има 90% надценки именно в този сектор.