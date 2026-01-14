На 21 януари 2026 г., сряда, от 18.00 ч., в зала „Петя Дубарова“ на КЦ „Морско казино“ в Бургас ще бъде представена книгата „Оловни лотове от Българското Черноморие“. Неин автор е проф. д-р Иван Христов – дългогодишен проучвател на Черноморското крайбрежие, един от водещите подводни археолози у нас, заместник-директор на НИМ – София.

В изданието са събрани всички находки от древността до ново време, които илюстрират един от най-важните, и може би най-стария навигационен уред – лота. Това е оловна тежест, която се връзва за въже, пуска се към дъното и така се установява дълбочината на водата. В книгата си проф. Христов предлага на читателите богата информация за значението на този уред за корабоплаването, развитието му през различните епохи, историческите сведения за него, както и най-големите находища на подобни находки в Средиземно море и изобщо в Световния океан.

Авторът установява, че концентрацията на подобни находки по Българското Черноморие се наблюдава в две обособени крайбрежни зони –между Шабла и Дуранкулак и между Приморско и Ахтопол, макар подобни находки да се откриват и в останалите зони на нашата акватория.

Книгата ще бъде представена от д-р Игор Лазаренко – директор на РИМ – Варна, и д-р Милен Николов – директор на РИМ – Бургас.

Изданието е реализирано от Регионален исторически музей – Бургас, Национален исторически музей – София и Национален военноисторически музей – София.