Община Бургас обявява десетото издание на Националния литературен конкурс за любовна проза „Млад разказвач“, учреден през 2017 г. в памет на писателя Атанас Радойнов. Конкурсът се организира съвместно с Бургаската писателска общност и семейството на писателя.

В конкурса могат да участват млади автори, разпределени в две възрастови групи – от 18 до 25 години и от 26 до 35 години. Всеки участник има право да представи до три разказа на любовна тематика с обем до пет страници.

Творбите се приемат само в електронен вид, оформени в шрифт Times New Roman, размер 12, на електронен адрес [konkurs-ar@abv.bg](mailto:konkurs-ar@abv.bg). Крайният срок за изпращане е 15 февруари 2026 г.

Компетентно жури ще определи носителите на наградата „Млад разказвач“ – по един автор във всяка възрастова група. Отличените участници ще получат еднократна творческа стипендия и диплом от Община Бургас.

Предвидени са и допълнителни награди, сред които покана за участие в Международния литературен фестивал „Свято слово“ – Бургас, дипломи и парични премии, както и специална награда за най-талантлив студент-участник.

Наградите се осигуряват от Община Бургас, Сдружение „Бургаска писателска общност“, семейство Радойнови, НЧ „Л. Каравелов 1940“ и дарители.

Официалната церемония по награждаването ще се състои на 20 февруари 2026 г. от 18:00 часа в Дома на писателя – Бургас, ул. „Вола“ № 1.