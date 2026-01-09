След празниците Бургас все още сияе в светлини, които носят творчески заряд и вдъхновение! Партньорите от “БулевАрт - мрежа на сетивата“ са подготвили вълнуващи преживявания, които ще събудят сетивата и ще превърнат януарските дни в празник на емоцията, музиката и креативността.

Присъединете се към програмата - музика, танци, арт изложби или куизове, вдъхновявайте се, творете, и споделяйте позитивна енергия!

Ето какво предстои:

13 януари /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR

В януарските вечери, когато градът търси нови поводи за срещи и споделени преживявания, EscoBAR се утвърждава като пространство за интелигентно и същевременно истински приятно забавление.

Общoобразователните куиз вечери в EscoBAR надхвърлят рамките на обикновено състезание - те са емоционално преживяване, изпълнено със смях, изненади и усещане за общност.

Забравете стандартните формати - въпросите са разнообразни, провокативни и ангажират знанието, логиката и интуицията, поднесени по лек и увлекателен начин. Съберете своя отбор, отпуснете се в уютната атмосфера, в която знанието носи удоволствие, а емоцията се споделя - точно така, както изглежда една истинска среща по „БулевАрт“.

За информация и записване: +359 879 118 020

14 януари /сряда/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR

Студът навън контрастира с желанието за топли срещи и смислено забавление, а EscoBAR се утвърждава като притегателно място за всички, които търсят интелигентно и едновременно с това истински приятно преживяване. Куиз вечерите в EscoBAR превръщат делничните дни в забавление с характер, в което знанието среща доброто настроение. Това е среща между хора и идеи, в която споделянето е също толкова важно, колкото и самата игра.

Форматът е достъпен и увлекателен, създаден така, че всеки участник да се почувства част от преживяването - независимо дали идва за победата или за удоволствието от общуването. Въпросите преминават през различни теми - култура, музика, кино, история, любопитни факти и съвременен живот - и предизвикват както паметта, така и бързото мислене.

За информация и записване: +359 879 118 020

15 януари /четвъртък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR

Този четвъртък EscoBAR поднася специално преживяване - тематичен куиз с различен и свеж поглед. Тук няма стандартни въпроси, а игра на асоциации, идеи и бърза мисъл, която провокира любопитството и създава множество поводи за усмивки.

В динамична и приятелска атмосфера куизът естествено насърчава разговорите, смеха и новите запознанства, а забавлението се запазва до последния въпрос.

За информация и записване: +359 879 118 020

16 януари /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke-Discoteque

През януарските съботни вечери, като част от програмата „БулевАрт“, EscoBAR се превръща в сцена за музика, танц и неподправено добро настроение. Ритъмът изпълва пространството, светлините създават динамична атмосфера, а дансингът оживява под звуците на любими хитове, които естествено увличат публиката в движение.

Караоке вечерите канят всеки гост да застане зад микрофона и да стане част от преживяването. Без значение дали си уверен изпълнител или просто искаш да се забавляваш с приятели, сцената е отворена за всички. Подбраният репертоар от хитове създава настроение, което събира поколенията и превръща вечерта в истински музикален празник.

За информация и резервации: +359 879 118 020

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч.,Pak na Party

Нощта е ваша. Време е за парти. HashtagSTUDIO ви кани да оставите зад гърба си изминалата седмица, да се отдадете на силната музика и да се оставите настроението да ви води до сутринта.

Очаква ви енергия, която се усеща още от входа и песни, които няма да ви оставят да стоите на едно място. Танцувайте без пауза под любимата си парти музика, споделяйте моменти с приятели и се потопете в атмосфера, в която забавлението е водещо.

Това е вечер, в която музиката и емоцията се сливат в едно - място, където всеки може да се отпусне, да се забавлява истински и да се почувства част от спонтанната магия на парти нощта. Ако сте готови да дадете воля на настроението си и да изживеете незабравими мигове - това е вашето място.

За информация и резервации: +359 876 475 990

17 януари /събота/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 EscoBAR Karaoke-Discoteque

От Hip-Hop и R&B до обичани диско хитове - дансингът оживява и те увлича в ритъм, който неусетно те кара да се движиш. Ритъм, емоции и много настроение - всичко това те очаква в съботната нощ.

В непринудена и енергична атмосфера караокето се превръща в повод за споделени емоции, аплодисменти и незабравими моменти. EscoBAR отново се утвърждава като градско пространство за срещи и забавление, където музиката обединява хората.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч, No shame Party with GOODY

Антоновден е тук и всички Антоновци са поканени да почерпят!

Зад пулта ще е GOODY, който ще превърне празнуващите в най-поздравяваните в града.

Очаквайте хип-хоп, поп, R&B и ретро хитове заедно с невероятно настроение - независимо дали се казвате Антон или Атанас, защото вие сте звездите на вечерта. Танцувайте, пейте и се забавлявайте с приятели!

За информация: +359 876 475 990

Клуб “Модерен театър”, ул. „Милин камък” № 1, от 19:00 ч, Latin Dance Party

Започнете годината с енергично и красиво начало на 2026 г. в клуб „Модерен театър“! Тази събота ви очаква специална латино вечер, която ще ви зареди с настроение и страстни ритми.

Ще имате удоволствието да танцувате с най-добрия бачата артист в България - Александрос-Алекс, който ще ви потопи в магията на стилните и емоционални движения на танца. Независимо дали сте начинаещи или опитни танцьори, ще се насладите на енергията, чара и живия дух на истинска латино вечер.

Зад пулта ще е DJ ZaZa, който ще поддържа ритъма с внимателно подбрана музика – от класическа бачата и салса до модерни латино парчета, които ще ви карат да се движите без спиране.

Не пропускайте тази парти вечер, в която уроците се съчетават с невероятната музика и страстта на танца. Съберете приятели, подгответе обувките за танци и се потопете в магията на Latin Dance Party в клуб „Модерен театър“!

За информация: +359 888 881 991

18 януари /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., Salsa Sunday в EscoBAR

Латино ритмите в EscoBAR изпълват въздуха с настроение, създавайки онзи специален момент, който събира хората и ги увлича в танца. Движението премахва дистанцията, а атмосферата носи усещане за лекота, свобода и радост.

Тази неделна вечер е преживяване, което събужда сетивата и зарежда духа и тялото - част от живата културна енергия на „БулевАрт“. Тук музиката и танцът продължават своя ритъм и през януари - след празниците, но с още по-голям заряд и настроение.

Присъединете се към хора, които обичат да се движат под страстните звуци на салса, бачата и меренге, и се потопете в магията на латино вечерите. Независимо дали сте опитни танцьори или просто искате да усетите ритъма, EscoBAR предлага пространство за срещи с приятели и незабравими моменти.

Отпуснете се, следвайте музиката и се оставете на енергията на танца - защото всяка неделна латино вечер тук е празник на живота, музиката и споделената радост.

За информация и резервации: +359 879 118 020

До 27.01.2026 г. в Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, Стоян Илев - ,,Плитки вълни“

Вълните в плитки води са значително повлияни от морското дъно. Те се появяват, когато дълбочината на водата е по-малка от около 1/20 от дължината на вълната им, което води до сплескване на кръговите орбити на водните частици в елипси и до забавяне на движението им, увеличаване на стръмността и в крайна сметка - до разбиване на вълните при приближаването им към брега.

Тези вълни, включително цунами и приливи, се променят драстично спрямо поведението си в дълбоки води (където скоростта зависи от дължината на вълната) към поведение в плитки води (където скоростта зависи главно от дълбочината).

Плитките вълни, за разлика от дълбоките, се виждат ясно, но не движат „океана“. Те идват отново и отново, носейки със себе си спомени, чувства и състояния, които не могат да бъдат напълно „отмити“. Изграждат пространство, където тишината говори най-силно.

Там не се крият дълбини, а истини - прозрачни и понякога болезнени. Движат се между настоящето и спомена, между отражението и реалността, където всяко леко колебание на повърхността оставя следа от преживяване. В плитките вълни водата не е просто елемент, а състояние на духа - място за тихи срещи със самия себе си.

За информация: +359 888 088 346

До 23 януари в Галерия „Пролет”, ул. ”Лермонтов” № 33, OPEN SPACES - изложба-живопис на Иво Бистрички

Иво Бистрички е роден през 1971 г. в Благоевград и живее между София и Бургас. Завършва специалност живопис във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ през 1995 г. От 2008 г. е член на Съюза на българските художници, от 2009 г. участва в бюрото на секция живопис, а от 2016 г. е част от управителния съвет на Съюза на българските художници.

В творчеството си Бистрички експериментира с различни материали и медии – живопис, дигитален принт, колаж и обекти. Неговите произведения често се движат в крайните граници на конвенционалната картина, като характерно за него е деконструирането на изображенията и експериментите с повърхността на платното.

Темите, които разглежда авторът, са свързани с влиянието на съвременния свят върху личността. В работите му се появяват предмети от бита, портрети и мащабни пространствени композиции, създаващи уникален визуален език.

За информация: +359 887 790 487



Сцена БулевАрт, ул. „Възраждане“ № 2, всяка вечер от 18:00 ч.

Всяка вечер от 18:00 ч. на сцена „БулевАРТ“, ул. „Възраждане“ № 2, ви очакват вечери с музика на живо, подготвени от „Катмания“ и Alive Band! Сцената на „БулевАрт“ продължава да е място, изпълнено със светлина, уют и празнично настроение. Илиян, Коцето и Дилян Дянков ще зарадват публиката с музикални изпълнения, които събират хората и пресъздават истинската магия. Всяка мелодия и всяка нота допринасят за незабравима атмосфера.

За информация: +359 896 642 624