Със света литургия в местните храмове и ритуал по хвърляне на кръста в ледените води, в който ще се включат най-смелите плувци, Община Поморие ще посрещне Йордановден.

На 6 януари, когато отбелязваме Богоявление (Йордановден), посветен на кръщението на Иисус Христос в река Йордан и символ на просвещението и светлината, местната власт е подгонтвила и специална програма:

Поморие

09.00 ч. – празнична света литургия в храм “Свето Рождество Богородично”

10.30 ч. – литийно шествие от храма до бул. „Яворов“ и хвърляне на светия кръст във водите /на морската алея пред ритуалната зала/

09.00 ч. – празнична литургия в манастир „Свети Георги”

11.00 ч. – литийно шествие от манастира до ул. „Морска” и хвърляне на светия кръст във водите /на морската алея / кея пред ОУ „Христо Ботев“/

Ахелой

08.00 ч. – празнична литургия в храм „Свето Възнесение Господне”

12.00 ч. – литийно шествие от храма до плажа и хвърляне на светия кръст във водите

На 05.01.2026 г. /понеделник/ от 10.30 ч. ще бъде отслужен Велик водосвет в храм „Преображение Господне“

в Поморие. В храма се записват адреси за поръсване и благословение с Богоявленска вода. Посещението по домовете ще е на 5-ти и 6-ти януари след 12:00 ч.