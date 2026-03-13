21-годишен мъж от Софийска област е привлечен като обвиняем за тежки престъпления срещу 13-годишно момиче, съобщиха от Окръжната прокуратура – София.

Разследването установява, че мъжът с инициали В.М. е познавал детето, живял е известно време в дома му и е имал пряк достъп до ежедневието му.

Според събраните доказателства на 20 декември 2025 г. той е отвлякъл момичето, като е бил въоръжен.

По-късно същия ден, в хижа край село Челопеч, В.М. е извършил сексуално посегателство, след като предварително е привел детето в безпомощно състояние чрез упояване.

Прокуратурата разполага и с данни, че след престъплението мъжът е отправял заплахи към семейството на пострадалата.

В.М. е задържан за срок до 72 часа и вече е с повдигнати обвинения.

Окръжната прокуратура е внесла искане в съда за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.