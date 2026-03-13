На 13 март депутатите в Народното събрание включиха шест допълнителни точки в дневния си ред, броени дни преди началото на официалната кампания за предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Една от тях е свързана с настояването на Делян Пеевски правителството да се задължи МС да ратифицира участието на България в Борда за мир на Доналд Тръпм. Предложението на ДПС-НН мина с гласовете на ГЕРБ, внасителите, ИТН, 1 депутат от АПС и петима от независимите народни представители. Любопитното е, че преди това лидерът на ГЕРБ беше категоричен, че това решение трябва да се вземе след изборите и то от редовен кабинет.

Точките, които НС ще разгледа днес са:

Първо гласуване на удължителния бюджет за 2025 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на България за 2026 година;

Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение Закона за корпоративното подоходно облагане;

Избор на подуправители ръководител на управление „Емисионно“ на Българската народна банка (БНБ);

Проект на решение за задължаване на Министерски съвет да внесе в Народното събрание Проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Борда за мир на американския президент.

Проект на решение за предприемане на мерки срещу ценовия шок срещу цените на суровия петрол и природния газ;

Изслушване на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов относно нови данни за оказване на натиск на разследващите екипи по случай шесторното убийство „Петрохан-Околчица“.

Председателят на парламента в оставка Рая Назарян съобщи, че предложението за разширяването на работната програма е направено след заседание на председателския съвет.