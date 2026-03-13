Европейските правителства се борят с нарастващото недоволство на шофьорите от последиците от войната в Персийския залив.

Докато Иран се опитва да блокира Ормузкия проток, един от ключовите маршрути в света за петролни и газови танкери, цените на бензина и дизела се повишиха с до една пета в някои райони, като средната цена на литър стандартен безоловен бензин надхвърли 2 евро в Германия.

Властите винаги са били чувствителни към риска от обществено недоволство дори от незначителни покачвания на цената на горивата, затова държавите реагираха, като освободиха петрол от стратегическите си резерви, започнаха проверки на автомобили на границите си за туби, предупредиха енергийната индустрия да не завишава цените и в един случай дори ограничиха цените на бензиностанциите.

В Австрия бензиностанциите вече са ограничени до повишаване на цените си веднъж на ден, по обяд. От понеделник ще им бъде разрешено да правят това само в понеделник, сряда и петък.

Йозеф Шелхорн, държавният секретар в австрийското министерство на бизнеса и енергетиката, заяви, че правителството няма да позволи никаква "спекула с кризата" на фона на твърдения, че петролните компании се възползват от сътресенията на световните пазари на суров петрол, за да ограбят автомобилистите.

Някои от най-големите скокове на цените са регистрирани в Германия, където цената на дизела, без данъци, се е повишила с 44% през последните две седмици, според анализ на националната комисия по монополите, която съветва държавата относно конкуренцията на пазарите.

Това е повече от два пъти по-високо от средното ниво, наблюдавано в целия Европейски съюз. Цената на безоловния бензин е на най-високото си ниво от седмиците след пълномащабното руско нахлуване в Украйна преди четири години.

ADAC, германският вариант на Автомобилната асоциация, обвини горивната индустрия в "максимизиране на печалбите" за сметка на автомобилистите с тактика, известна като "ракети и парашути", при която увеличенията на основните разходи незабавно се прехвърлят върху потребителите, но последващите спадове отнемат много повече време, за да се отразят.

Бизнес групи, представляващи независими бензиностанции и сервизи, заявиха, че са смачквани между гневни шофьори и рафинерии, които "печелеят".

Херберт Рабл от Асоциацията на бензиностанциите заяви пред вестник Stuttgarter Zeitung, че петролните компании практикуват "хищнически капитализъм", напомнящ за 19-ти век.

В отговор Германия започна да освобождава еквивалента на около 18 милиона барела петрол от резервите си и обяви, че ще приеме "австрийския модел", при който бензиностанциите могат да повишават цените само веднъж на ден.

Катерина Райхе, министърът на бизнеса и енергетиката, заяви, че иска да "прекъсне цикъла" на покачване на цените на горивата, които след това не успяват да се приведат в съответствие с международните цени на суровия петрол.

Франция също така изпраща инспектори по потребителски измами, за да извършват проверки на място, след като правителството заяви, че ще се бори с "злоупотребяващите" увеличения на цените. От 513 проверени бензиностанции 5% са глобени, а в 15% са установени "аномални" цени, които се различават от рекламираните онлайн цени.

Миналата седмица бензиностанция Carrefour в Бройе, на 20 мили южно от Париж, беше препълнена от ликуващи шофьори, след като печатна грешка за кратко доведе до това бензинът да бъде на цена от само 0,01 евро за литър.

Правителството в Париж отхвърли призивите на дяснопопулистката опозиционна партия "Национален сбор" за намаляване на ставката на ДДС върху горивата от 20% на 5,5%.

Има и известно напрежение между Германия и нейните съседи, тъй като германските шофьори, живеещи в близост до границата, се възползваха от по-ниски цени в съседните страни, особено в Полша и Чехия.

Някои полски политици се оплакаха, че този "петролен туризъм" покачва цените, което води до дълги опашки и дори до изпразване на бензиностанциите в някои райони.

Йоана Агатовска, кмет на Свиноуйшче, полски пристанищен град до германската граница, призова за ограничаване на количеството гориво, което германските автомобилисти могат да закупят.

Холандските шофьори, пътуващи до Белгия и Германия, за да се възползват от по-ниските данъци върху горивата, също са били предупредени, че рискуват да превърнат колите си в "движещи се бомби", ако превозват пълните 240 литра, разрешени съгласно митническия закон.

ANWB, кралският холандски туристически клуб, съветва да не се складират запаси.

"По-добре е изобщо да не носите туба в багажника си, дори като допълнителен резервоар. Не е напълно безрисково", каза Ерик Ян де Йонг, говорител. "Бензинът в колата ви може да бъде изключително опасен, например, ако колата участва в инцидент."

Най-агресивните стъпки бяха предприети от Виктор Орбан, унгарския премиер, който е под силен натиск от опозицията преди избори след четири седмици.

Във вторник неговото правителство ограничи цените, които бензиностанциите могат да налагат на бензин и дизел, съответно до еквивалента на 1,32 и 1,37 паунда, като по този начин реактивира механизъм от ерата на пандемията. Потиснатите цени са достъпни само за превозни средства с унгарски регистрационни номера и регистрационни документи, с цел да се възпре горивният туризъм.