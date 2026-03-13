С наближаването на пролетта партньорите на общинската инициатива „БулевАрт - мрежа на сетивата“ предлагат разнообразни и вдъхновяващи събития, създадени за всички възрасти и интереси.

Посетителите могат да се включат в динамични предизвикателства - забавни игри и куиз вечери, концерти на живо и танцови вечери с латино ритми, творчески детски работилници и галерийни експозиции.

Ето какво предстои:

16 март / понеделник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., Party BAR EscoBAR представя: BEER PONG - Burgas League

Всеки понеделник в сърцето на Бургас! Искаш да станеш шампион в Burgas League или просто да се забавляваш с приятели? Очаква те състезателна игра с чаши и топче, провеждана в отбори по двама. Събитието ще бъде водено от Калоян Николов, а музикалната селекция е поверена на InKarnation.

Готов ли си да влезеш в играта? Правилата са ясни, а емоциите гарантирани.

За информация: +359 879 118 020

17 март /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR - Общообразователен куиз

Сигурни ли сте, че знаете всичко? Тествайте знанията си в забавния куиз на EscoBAR и разберете дали сте истински познавачи!

Очакват ви въпроси с изненадващи отговори и добро настроение. Предизвикайте приятелите си, сравнете резултатите си и вижте кой от вас ще се окаже най-големият експерт!

За информация и резервации: +359 879 118 020

Papa Beer, ул. „Милин Камък” № 1, от 19:00 ч., Денят на Св. Патрик

В Papa Beer ще бъде отбелязан Денят на Св. Патрик - един от най-пъстрите и обичани празници, посветени на ирландската култура и доброто настроение.

Организаторите канят всички жители и гости на Бургас да се присъединят към празничната вечер, изпълнена със смях, наздравици и приятна компания. Традиционно за празника, зеленото настроение ще бъде навсякъде - затова гостите са насърчени да облекат нещо зелено, да поканят приятели и заедно да вдигнат тост за Св. Патрик.

Посетителите могат да очакват празнична атмосфера, много усмивки и качествени напитки, които ще допринесат за истинско празнично изживяване.

Организаторите напомнят и за важния принцип „Консумирай отговорно“, защото доброто настроение върви ръка за ръка с личната отговорност.

Празникът ще продължи до късно вечерта, а всички любители на приятната компания са добре дошли да станат част от зеленото настроение.

За информация: + 359 877 066 632

18 март /сряда/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR - Общообразователен куиз

Мислите, че знаете всичко? Време е да го докажете!

Очаква ви забавен куиз с въпроси за историята, културата, символите и интересните факти. Някои от тях са лесни, други ще ви изненадат, а трети може да ви накарат да се усмихнете.

Включете се, проверете знанията си и вижте дали ще стигнете до максималния резултат. Предизвикайте приятелите си и разберете кой ще се справи най-добре!

За информация и резервации: +359 879 118 020

19 март /четвъртък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR - Тематичен куиз

Искаш ли да изпробваш колко знаеш и едновременно с това да се забавляваш истински? Събери своя отбор и се включи в динамична куиз вечер с любопитни въпроси от най-различни сфери. Очаква те приятна обстановка, заразително настроение и емоции, които се запазват до самия финал. Независимо дали силата ти е в логиката, интересните факти или широката обща култура - ще откриеш своето предизвикателство.

За информация и резервации: +359 879 118 020

20 март /петък/

Клуб “Модерен театър”, ул. „Милин камък” № 1, от 22:00 ч., „Enchanted Tales“

Музикално събитие „Enchanted Tales“ ще пренесе посетителите в атмосфера, вдъхновена от магията на приказните истории.

Вечерта е замислена като своеобразно пътешествие в свят на въображение, където музиката, светлината и сценичната атмосфера се съчетават, за да създадат усещане за приказност и мистичност. Чрез внимателно подбрана музикална програма и впечатляващи светлинни ефекти, организаторите ще предложат на публиката преживяване, което съчетава съвременната клубна култура с артистична и визуална концепция.

Гостите на събитието ще имат възможност да усетят една по-различна вечерна атмосфера - изпълнена с музика, емоции и усещане за вълшебно пътешествие.

„Enchanted Tales“ обещава среща със звук и светлина, която ще остави трайни спомени и ще превърне нощта в незабравимо преживяване.

Организаторите канят всички любители на музиката и артистичните събития да станат част от това специално вечерно приключение.

За информация: +359 888 881 991.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Hot in Here с Cass

Популярната парти поредица „Hot in Here“ отново ще събере любителите на съвременната клубна музика за една динамична вечер, изпълнена с настроение и танци.

Зад диджейския пулт застава Cass, която се отличава със собствен почерк, уверен стил и внимателно подбрана музикална селекция. Музикалната посока на вечерта е ясна – хип-хоп, R&B и актуални парти хитове, подредени така, че ритъмът постепенно да се засилва и да поддържа енергията на танцувалната площадка през цялата нощ.

Организаторите обещават вечер, в която музиката ще създаде силна емоция, а атмосферата ще превърне събитието в истински празник за почитателите на клубната култура.

„Hot in Here“ продължава да утвърждава своята традиция да събира публика, която търси качествена музика, модерно звучене и незабравимо нощно преживяване.

За информация: +359 876 475 990

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., ЯВКАТА ДЛГ & MADMATIC - LIVE

Жителите и гостите на Бургас ще имат възможност да се насладят на концерт на Явката ДЛГ и Madmatic - добре познат творчески тандем в българската хип-хоп сцена.

Двамата изпълнители се завръщат в града след дълго отсъствие и ще представят на живо свои популярни песни, отличаващи се със силно сценично присъствие, енергичен ритъм и характерен стил.

Началото на вечерта ще бъде поставено с подгряваща музикална програма, подготвена от InKarnation, която ще създаде подходящата атмосфера за предстоящото музикално преживяване.

Публиката може да очаква динамична вечер с много музика, силно сценично присъствие и среща на живо с едни от разпознаваемите имена в българската хип-хоп култура.

За информация и резервации: +359 879 118 020

21 март /събота/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 10:30 - 12:30 ч., Детски работилнички с Мама и Татко + Дискотека

Всеки уикенд Esco BAR оживява с детски смях, пъстри идеи, вкусни изкушения и безкрайно въображение. Докато децата творят и играят, родителите се наслаждават на приятна атмосфера и споделени семейни моменти. Всяка събота носи нова тема и различно вдъхновение, а финалът винаги завършва с весела детска дискотека и сладък спомен за всички участници.

За информация и резервации: +359 879 118 020

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 EscoBAR Karaoke-Discoteque с DJ SLAVI

Съботните вечери в Esco BAR, част от програмата на „БулевАрт“, носят музика и настроение. Подбрана селекция от Hip-Hop, R&B и диско хитове превръща сцената в място, където настроението диктува темпото, а времето губи значение. Микрофонът е на разположение на най-смелите, за спонтанни музикални изпълнения на любими песни. Обещаваме ви незабравими емоции!

За информация и резервации: +359 879 118 020

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., No Limit with Dr FeelGood

Музикалното събитие „No Limit with Dr FeelGood“ обещава динамична съботна вечер за любителите на клубната атмосфера.

Зад диджейския пулт ще застане Dr FeelGood - музикален селектор, известен със способността си да поддържа високото темпо и доброто настроение през цялата нощ. Музикалната програма ще включва популярни хитове, хип-хоп, танцувални класики и добре познати мелодии, които създават празнична атмосфера и приканват публиката към танци.

Съботните вечери в HashtagSTUDIO се превръщат в любимо място за срещи на младите хора и почитателите на съвременната клубна музика.

За информация: +359 876 475 990

Клуб “Модерен театър”, ул. „Милин камък” № 1, от 19:00 ч., Spring Latin Party

Събитието е посветено на латино танците и пролетното настроение.

Специални гости ще бъдат танцьорите от „Маламбо“ - Варна, които ще поведат участниците в танцово преживяване, изпълнено с енергия и емоция. Вечерта ще започне с урок по кизомба, а от 20:00 ч. присъстващите ще могат да се потопят в страстните ритми на бачата.

За музикалната атмосфера ще се погрижи Zaza DJ, който ще поддържа ритъма и настроението през цялата вечер.

Организаторите канят всички любители на танците, както начинаещи, така и по-опитни - да се присъединят към това пролетно събитие и да се потопят в магията на латино ритмите.

За информация: +359 88 888 1991.

22 март /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., Salsa Sunday в EscoBAR

През март неделите в EscoBAR имат свой собствен ритъм. Латино музиката събира хората, а танцът се превръща в емоция, свобода и споделен момент. Всяка песен ражда нов спомен, а залата пулсира с енергия. Остави ежедневието зад гърба си и се потопи в нощ, в която музиката води стъпките, а неделята се превръща в празник на живота.

За информация и резервации: +359 879 118 020

Сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2, всяка вечер от 18:00 ч. музика на живо

Сцена „БулевАРТ“ оживява и се превръща в притегателна точка за всички, които обичат музиката на живо. Илиян, Коцето и Дилян Дяков от Alive Band, обещават вълнуваща атмосфера, изпълнена с ритъм и настроение. Защото техните изпълнения докосват публиката и превръщат всяка среща в споделено и вдъхновяващо преживяване.

За информация: +359 896 642 624

До 28.03 в Галерия „Пролет”, ул. ”Лермонтов” № 33, Стоян Цанев - изложба-живопис, графика и керамика

Творчеството на Цанев е определяно като едно от най-ярките явления в съвременното българско изкуство. Изложбата е рядка възможност да се докоснем до този особен художествен свят, в който материя и дух се срещат по неподражаем начин.

За информация: +359 887 790 487.

До 30.03 в Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, Даниела Русева - изложба „Albedo“

Не пропускайте изложбата „Albedo“ на Даниела Русева и нейните платна и рисунки в бяло. Почувствайте нейните емоции, превърнати в абстрактни композиции, от които постепенно се открояват образ, чувство, обект или душа.

„Albedo“ е концепция, разгледана през призмата на психологията и философията и е свързана със символиката на фазата на бялото - вода, чистота и етап на пречистване, светлина и пробуждане – приемащ и отразяващ.

За информация: +359 888 088 346