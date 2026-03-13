Цена на агнешкото от 14 - 16 евро прогнозира председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев пред БНТ. Във фермите месото ще върви в порядъка между 5 и 7 евро на килограм живо тегло, каза още Караколев.

Само през миналата година в България са били ефтаназирани около 25 000 животни, което е довело до това, че 20 000 семейства няма да могат да сложат агнешко на трапезата си, допълни Симеон Караколев.

Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация: "Тези 25 000 животни няма да бъдат компенсирани от производство, ще бъдат компенсирани от внос. И това е резултата за мен от погрешното действие на държавата. И всъщност коректно казаното е, може да не сложат българско агнешко на масата, може да сложат внос, но ако имат средствата да си го позволят."

Ще наблюдаваме новозеландско, вероятно, дълбоко замразено и после размразено месо, обясни Караколев. Освен от Нова Зеландия, ще имаме, вероятно, месо от Македония и месо от Румъния, допълни той.

Според Симеон Караколев в България остава проблемът с прекалено големия брой регулации, с които се сблъскват фермерите, както и големия брой организации в сектора.

"Ако имаше закон, който както в останалите държави, който този закон казва, ти, за да се наредиш на тази маса, трябва да представляваш примерно минимум 25% от съответните фермерите в съответния сектор. И тогава ти можеш да седнеш на тази маса и да участваш в националните политики", посочи още председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.