11-годишно дете е най-младата родилка в МБАЛ-Монтана. Това разказа д-р Антоанета Блажева, завеждащ отделение по неонатология в лечебното заведение.

МБАЛ-Монтана е и една от болниците, в които има изоставени новородени деца. Последният случай е от февруари тази година.

Още при постъпването си да ражда майката е казала, че няма да отглежда детето си, разкрива д-р Блажева пред bTV.

Веднага е подаден сигнал в отдела за закрила на детето и е предприета процедура бебето да бъде настанено в приемно семейство.

"Едновременно сме имали по две-три такива деца. Докато не се намери приемно семейство, ние ги гледаме. Не повече от седмица бебето е стояло при нас, преди да намерят приемно семейство. Обикновено този процес става бързо", казва още тя, като отбелязва, че проблемът "не е от вчера".

"Майките решават преди раждането. Много са малко случаите, когато детето има някакъв сериозен здравословен проблем и тогава родителите се страхуват да поемат риска за отглеждането на такова дете. Ние говорим с тях, както и социалните работници. Даваме им надежда и подкрепа и в някои случаи ги разубеждаваме", обяснява тя."Винаги такова дете се следи, защото то е в риск."

Д-р Антоанета Блажева сподели, че най-младото момиче, което е раждало при тях, е било на 11 години. Скоро е имало и случай на 15-годишно момиче, което е станало майка.