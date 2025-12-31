До момента Нова Зеландия, Австралия, Южна Корея, Китай, Индонезия, Тайван, Япония и няколко острова в Тихия океан вече посрещнаха 2026 година.

Оукланд встана първият голям град, който посрещна 2026 година. Точно в 13:00 часа българско време там настъпи полунощ.

Час преди Нова година да дойде в Австралия, мостът „Харбър Бридж“ в Сидни бе осветен в бяло в памет на жертвите от атентата на „Бондай бийч“. Върху пилоните на съоръжението бе проектирана менора – един от най-старите символи в юдаизма. Точно в полунощ настъпването на 2026-а беше отбелязано с традиционната заря над пристанището.

Ежегодните новогодишни тържества в Сидни са известни в цял свят със своята зрелищност. Тази година небето бе озарено от 40 000 пиротехнически ефекта, разгърнати на седем километра над сградите и баржите в пристанището, включително над емблематичния мост и Операта. Три часа по-рано – в 21:00 ч., властите в Сидни организираха и отделно празненство за децата, за да могат и най-малките да се включат в емоцията, преди да си легнат.

Нова година вече посрещнаха също в Южна Корея и Тайван. В своето обръщение китайският президент Си Дзинпин заяви, че „историческата тенденция“ за обединението на Китай е „неудържима“, тъй като хората в Китай и Тайван са свързани с „кръвни връзки, по-силни от водата“.