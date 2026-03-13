„Понеделникът след изборите ще бъде присъствен, но неучебен, защото отбелязваме 150 години от Априлското въстание, не заради изборите“. Това обяви проф. Сергей Игнатов, служебен министър на образованието и науката.



„Служебният кабинет има кракът срок на действие. Основната цел е да проведе честни и прозрачни избори. Целта ми е да се запази спокойствие през следващите месеци. Имаме основни цели – провеждането на матурите, НВО. Около 200 000 български деца ще бъдат част от този процес“, подчерта той.





Сергей Игнатов обясни, че въпреки подготвения проект за промяна в училищните програми, се обмисля да се поканят чуджи специалисти, които да подпомогнат процеса. Образователният министър съобщи, че е започнал обстоен преглед на учебните програми, за да се види как могат да бъдат адаптирани те към практическата подготовка на учениците. Планът ми е да поканим и специалисти от PISA, които да прегледат учебните програми и да дадат своите предложения", заяви още той.

"Текущата образователна система може да е подготвила учениците за студентство, но тя не им осигурява нужните нива на функционална грамотност", каза Игнатов. "В момента се правят опити да се изравнят децата от средните училища, както и тези в елитните училища, но процесът у нас върви бавно", добави той.

"Първата задача на МОН ще е провеждането на матурите. 20 и 22 май са първите. Виждате, че хоризонтът е много кратък. След това имаме национално външно оценяване. Стартира 3-4 юни и през юни са различните изпити. Седми клас. И седми клас. Тоест националното външно оценяване, което е 4-7-10 клас плюс матурите, около 200 хиляди български деца, ще бъдат участници в този процес. Те сега кършат пръсти и ръце. Очакват, че министъра ще каже, че нещо ще бъде облегчено. Нямам такова право. Но тези 200 хиляди деца представляват 200 хиляди семейства. Тоест като тогава бабите и дядовците към 1 милион български граждани. Всички са стресирани. Очакват от нас правилни решения, така че децата им да се представят добре и да бъдат спокойни", посочи Игнатов.



Проф. Сергей Игнатов ще насочи усилията си да няма политическа пропаганда на територията на училищата и около тях. "Съвместно с усилията на целия ни екип ще направим всичко възможно да не се допуска политическа пропаганда около училищата", обеща министърът на образованието.





