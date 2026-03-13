Новите програми са насочени към актуалните потребности на пазара на труда, предлагайки на младите хора повече възможности да получат качествено висше образование, без да напускат града.
Сред новостите в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ през настоящата учебна 2025/2026 година са бакалавърските специалности „Педагогика на обучението по музика и хореография“, „Педагогика на обучението по български език и литература и английски език“ и „Медицинска и козметична химия“. Към Медицинския колеж е открита и специалността „Рентгенов лаборант“ с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“. За академичната 2026/2027 година университетът планира да разкрие нови бакалавърски програми – „Фармацевтични биотехнологии“, „Педагогика на обучението по човекът и природата и биология и здравно образование“ и „Педагогика на обучението по математика и информационни технологии“. В Медицинския колеж ще бъде открита и специалността „Медицински лаборант“ (професионален бакалавър).
Бургаският свободен университет също представя обновена и силно ориентирана към пазара на труда академична програма. Новите специалности са „Маркетинг и дигитални комуникации“ и „Управление на бизнеса и международна икономика“.
Филиалът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в Бургас също разширява академичното си портфолио. От учебната 2025/2026 година студентите могат да се обучават в новите специалности „Методика на чуждоезиковото обучение – японски език“ и „Методика на чуждоезиковото обучение – китайски език“. За 2026/2027 година е планирано откриването и на специалност „Методика на чуждоезиковото обучение – корейски език“. В момента филиалът е в процедура по акредитация на няколко нови магистърски програми – „Регионално развитие и управление“, „Развитие и управление на селските райони“ и „Мултилингвизъм и мултикултурализъм в Черноморския регион“.
Към тях се присъединява и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, който освен специалността „Актьорство за драматичен театър“ подготвя за 2026/2027 година бакалавърските програми „Танц и пърформанс“ и „Анимация и филмов дизайн“.
От академичната 2026/2027 година Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ ще открие свой филиал в Бургас. В него ще се обучават студенти по специалностите „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии“ и „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“, а през следващата година се предвижда и откриването на специалност „Подземно строителство“.
Форумът в Бургас ще събере над 20 средни училища и 16 висши учебни заведения от цялата страна. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с новите специалности, да научат повече за възможностите за обучение и професионална реализация, както и да получат безплатна консултация за професионално ориентиране от квалифицирани кариерни консултанти.
Инициативата има за цел да подпомогне учениците при избора на бъдеща образователна и професионална посока и да представи широкия спектър от възможности за обучение, които Бургас и българските университети предлагат.
