До 4 януари 2026 г. е отменено почасовото платено паркиране на автомобили в зоните за кратковременно платено паркиране на територията на община Поморие. Това съобщиха от пресцентъра на общината.

Мярката е въведена със заповед на кмета Иван Алексиев. От пресцентъра на община Поморие информират още, че площад "Св. св. Кирил и Методий" ще бъде затворен за паркиране от 17:00 часа на 31 декември до приключване на празничното мероприятие на 1 януари 2026 г.

На 31 декември на откритата сцена пред Народно читалище "Просвета 1888" ще има празничен концерт. Той ще започне от 23:00 часа. Ще участват Пламен Бонев и Маги Джанаварова. Ще има заря и народни хора.

Община Поморие осигурява безплатен транспорт за желаещите да се включат в новогодишното тържество. Автобус ще тръгне в 23:00 ч. от квартал "Свети Георги" до центъра и ще се върне обратно към квартала в 01.00 ч. На 01 януари 2026 г., първият курс на градските автобуси ще бъде в 7:30 ч.