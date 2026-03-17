Новата формула за изчисляване на сметките за парно не е некоректна, но е лошо обяснена на потребителите. Това заяви председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски пред NOVA NEWS.



Промените в наредбата за топлоснабдяване вече са готови. Те целят да решат проблема, след като миналата година Съдът на ЕС отмени досегашната методика. Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обясни, че новият вариант балансира интересите на домакинствата с активно парно и тези с изключени радиатори.

През октомври 2025 г. европейските магистрати постановиха, че старият математически модел не осигурява точност при отчитането. Тогава юристи и експерти посочиха, че хората без реално потребление на практика са плащали част от сметките на съседите си.

Според Трайков новият механизъм се базира на обективни и публично проверими данни, като отчита спецификите на различните сгради и региони. Етажната собственост запазва правото си самостоятелно да избира процент за сградна инсталация в границите между 20 и 40%.

Разлики в плащанията ще усетят предимно потребителите, които са се отказали от парно. Те ще продължат да заплащат за дифузна топлина – енергията, която се отдава от съседните жилища и не се засича от топломерите. От началото на 2027 г. домакинствата ще бъдат задължени да преминат към уреди за електронно отчитане, което ще елиминира нуждата от инкасатори и ще позволи следене на разходите в реално време.

По отношение на глобалните енергийни пазари, експертът Хиновски коментира напрежението в Ормузкия проток. Той уточни, че кризата няма да засегне пряко България заради доставките на газ през Черно море, но добави, че цените у нас ще следват движението на петрола на европейския пазар.