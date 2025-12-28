„Годината ще започне със студено време. След това идва изненадващо затопляне. То ще започне още на 3-и, ще продължи до 6-7 януари с високи за януари температури.

Затоплянето ще бъде и в планините. Поне 10-15 градуса максимални“, посочи Матев.

„Тук въпросът е дали на 6-и и 7-и студеното време ще се завърне със снеговалеж или това топло време ще продължи и през януари.

Очакванията са януари да бъде със средни температури малко по-високи от нормата. Ще има и зимни дни, най-вероятно по-малко от нормата“, обясни той.

Естествено е, че след като декември е бил топъл, и януари да бъде по-топъл от нормата.

Остава един късичък февруари, който да компенсира зимата.

Тенденцията от последните години е студеният период през годината да не е приз зимата, а в някой от пролетните месец – април-май. Има голяма вероятност дали април и май да бъде по-хладен от нормалното и с повече валежи“, каза Матев.

По думите му, „като изключим дупките“, условията по пътищата са добри - от метеорологична гледна точка. За голямото прибиране около 4 януари се очаква добро време.