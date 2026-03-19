Младежка трудова борса ще се проведе на 3 април от 11.00 часа в Младежки международен център – Бургас /жк. "Меден рудник", ул. "Апостол Войвода" № 15/. Инициативата има за цел да създаде устойчива връзка между млади хора, търсещи своята професионална реализация и работодатели от Бургас и региона, като предостави възможност на компаниите и институциите да представят своите дейности, свободни работни позиции, стажантски програми и възможности за професионално развитие.

В рамките на събитието е предвидена и панелна дискусия с продължителност до един час, посветена на актуални теми, свързани с избора между кариерно развитие и предприемачество, както и влиянието и ролята на изкуствения интелект върху съвременния пазар на труда и бъдещите професии.

Във втората част на мероприятието са предвидени работилници за симулация на интервю за работа, създаване на автобиография, мотивационно писмо. В случай, че имате интерес ваш представител да влезе в ролята на ментор, моля да потвърдите допълнително.

Вашето участие като представител на работодателска организация или институция би допринесло значително за информирания избор и професионалната ориентация на младите хора.