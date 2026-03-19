Лек автомобил «Опел Корса», с бургаска регистрация, се е блъснал в оградата на къща в с. Дюлево, община Средец. Съобщението за инцидента е получено в сряда, около 08.15 ч. в Районно управление – Средец. В колата е имало човек.

Дошлите на място екипи на полицията и РСПБЗН - Средец констатирали, че от двигателя излиза дим, но не е избухнал пожар. В купето е открит трупа на 63- годишен мъж от Средец, без видими следи от насилие. Тялото на мъжа е откарано за аутопсия в отделение «Съдебна медицина» към УМБАЛ – Бургас. Причини за инцидента е загуба на контрол над МПС в прав пътен участък, в резултат на което лекият автомобил «Опел» се е отклонил вдясно и се е блъснал в предпазна бетонна ограда на крайпътен имот. По случая е образувано досъдебно производство.