Жената, открита на брега край хотел «Хелиос» в поморийския квартал «Св. Георги», вероятно починала вследствие удавяне, съобщиха от полицията.

Съобщението за намерения труп бе получено в сряда около 06.30 ч. в Районно управление – Поморие.

Констатирано е, че това е 57- годишна софиянка, чиито дрехи при извършения оглед били намерени на плажната ивица. Видими следи от насилие не са открити. Тялото на жената е откарано за аутопсия в отделение «Съдебна медицина» към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.