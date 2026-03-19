Пожар избухна в сграда в Бургас, съобщиха от полицията.

На 18 март е подаден сигнал за пожара на последния етаж на жилищна сграда, разположена на ул. "Александър Стамболийски" № 22 в апартамент, обитаван от 76-годишен мъж.

Живеещите в кооперацията са евакуирани, поради силното задимяване. Огънят е потушен от три противопожарни екипа и 12 огнеборци.

Собственикът на жилището, в което възникнал пожар и където били складирани множество ненужни вещи и отпадъци, не могъл да даде адекватен ориентир за причината за инцидента.

Няма пострадали хора и по случая се води разследване.