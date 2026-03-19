Бургас направи още една важна крачка в развитието на спорта, след като Спортен стрелкови клуб Бургас, с подкрепата на Община Бургас, откри първото в града модерно стрелбище за стрелба на 10 метра.

Новото съоръжение се намира на ниво -2 в паркинг зоната на спортна зала „Арена Бургас“ и предлага отлични условия както за начинаещи, така и за напреднали състезатели. Проектът е част от усилията за разширяване на спортната инфраструктура в града и създаване на възможности за развитие на млади таланти.

Посетителите имат възможност да се запознаят със стрелбата с пушка и пистолет под ръководството на квалифициран треньорски екип. Стрелбището е отворено за хора от всички възрасти – както за любители, търсещи ново и различно преживяване, така и за състезатели, които желаят да развиват своите умения на професионално ниво.

С откриването на новото стрелбище Бургас затвърждава позицията си като град, който инвестира в спорта и създава условия за бъдещи успехи на национално и международно ниво.