Със сняг в Коледната нощ и с истински зимни температури да посрещнем Новата 2026 г. обещават синоптиците.

На Бъдни вечер ще започнат валежи - в ниската част на страната от дъжд, в планините на Западна и тук-там на Централна България - от сняг. С нахлуващия по-студен въздух през нощта и на Коледа в западните и централните райони дъждът ще преминава в сняг. На 26 декември валежите от север на юг ще се ограничат в планините, с тенденция да спират, прогнозира Петър Янков от ТВМЕТ. Според него снежната покривка в София ще е около 2 см.

Предварителните прогнози на някои метеорологични модели са за снежна покривка от 5-10 см в равнините, до 20 см в предпланинските райони и около 50 см - в по-високия планински пояс на Рило-Родопския масив.

На Коледа ще духат силни ветрове от изток-североизток. Температурите ще са в зимния диапазон - следобед в Северна и Западна България - между 0 и 5 градуса и 8-9 градуса - в останалите части на страната.

След снеговалежите, около Стефановден (27 декември), времето ще е в параметрите на зимата. Облачността ще бъде динамична, с разкъсвания и сутрешни температури до минус 7 - минус 8 градуса и дневни - между 0-5 градуса.

В дните около Нова година вероятността за съществен валеж е малка. Изгледите са за преминаване на студен фронт с локални превалявания от сняг. По-съществени валежи са възможни в началото на следващата година - в периода 2-5 януари.

Ще посрещнем 2026 година с усещане за ледена зима. Сутрешните температури ще падат в интервала минус 5 - минус 10 градуса, а дневните стойности ще са около нулата.

Прогнозата за сняг по Коледа и студено начало на новата година потвърди и метеорологът от Националния институт по метеорология и хидрология гл. ас. д-р Красимир Стоев.

От Meteo Balkans прогнозираха обилни снеговалежи в Предбалкана, Стара планина, Рила и Пирин.

Според тяхната прогноза в тези райони снеговалежите ще бъдат интензивни, придружени от силен вятър. Очакванията са да има бързо натрупване на снежна покривка, заледени и трудно проходими пътища и силно ограничена видимост.

Възможно е и отделни селища да останат без електрозахранване.

Поради тежките зимни условия, натрупването на мокър сняг и силния вятър, съществува реален риск от аварии по електропреносната мрежа.



Силни магнитни бури ни атакуват по Коледа

Земята е засегната от поредица геомагнитни смущения, като пикът е на 24 и 25 декември сочат данни от международни системи за космическо наблюдение, включително NOAA, ESA и NASA.

Най-силни ще са магнитните бури навръх Коледа, когато се очакват се смущения с ниво Kp 5, които се смятат за силни. Според медицински публикации в списание Nature, при подобна активност често се наблюдават главоболие, обща отпадналост и нарушения в съня.

На 26 декември (петък) започва постепенно отслабване. Бурята ще започне да отшумява, като до вечерта стойностите ще спаднат до Kp 4, което означава умерено геомагнитно смущение.

На 27 декември (събота) се очаква нормализиране - геомагнитното поле ще се върне към относително нормални нива (Kp 3), но при метеочувствителни хора все още са възможни остатъчни симптоми.

Геомагнитните бури са смущения в магнитното поле на Земята, причинени от слънчеви изригвания и коронални изхвърляния на маса.

Когато потоци от заредени частици достигнат нашата планета, те взаимодействат с магнитосферата, което може да доведе до смущения в комуникациите, навигационните системи и човешките биологични ритми.

• Най-чувствителни към тези промени са сърдечно-съдовата и нервната система.

• Според медицински анализи слънчевата активност влияе най-силно на:

- хора, чувствителни към промени във времето;

- пациенти с високо кръвно налягане и сърдечно-съдови заболявания;

- страдащи от хронична мигрена и нарушения на съня;

- хора с емоционална нестабилност;

- пациенти с хронични заболявания на нервната система;

- възрастни хора и бременни жени.

• Лекари предупреждават, че при засилени геомагнитни колебания могат да се появят:

- силно главоболие и мигренозни пристъпи;

- отпадналост и бърза умора;

- безсъние или накъсан сън;

- световъртеж и гадене;

- резки колебания в кръвното налягане;

- болки в областта на сърцето;

- раздразнителност, тревожност и агресия;

- затруднена концентрация;

- обостряне на хронични заболявания.

• За да се ограничи влиянието върху организма, специалисти препоръчват:

- да се ограничи приемът на кофеин и алкохол, които допълнително натоварват кръвоносните съдове;

- да се избягват тежки физически натоварвания и интензивни тренировки;

- да се минимизират конфликтите, тъй като нервната система е по-чувствителна;

- да не се пропускат предписаните лекарства при хронични заболявания.

“Rex Block” спира топлия въздух от Атлантика

Студеното време в Европа се дължи на оформяне на т. нар. “Rex Block” - блокираща система с високо атмосферно налягане над северна част от континента, която обръща обичайния западен поток, коментираха от Метео Балканс.

“Rex Block” блокира навлизането на топъл въздух от Атлантика и насърчава движение на по-студен въздух от изток на югозапад през централните и източни части на континента. Подобна блокираща структура може да задържи студен въздух през целия Коледен период.

Атмосферните циркулации също показват възможност за арктически студове около края на годината.

Пътната агенция предупреди шофьорите за заледявания

АПИ: Снегорините са в готовност!

Почистват първо магистралите

Шофьорите, на които им предстои пътуване в почивните дни за Коледа и Нова година да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. За това призоваха вчера от Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ). Оттам уточниха, че прогнозите са за понижение на температурите като в нощта на Бъдни вечер и на Коледа в Северозападна и Северна България дъждът е възможно да премине в сняг.

Пътните управления и поддържащите дружества са готови да обработват настилките срещу заледяване при понижение на температурите и очакваните валежи. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата, казаха още от АПИ. Приоритет за почистване са магистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегорините.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.