Приморко и Созопол подпогтовят доброволци, които да направят пешеходен обход за издриването на морските си братя, изчезнали с риболовен кораб в бурното море-

„За утре 19.02. подготвяме доброволна група за обход на района от нос Маслен нос до нос Коракя. Осигурен е транспорт. Моля да ми пишат лица над 18г. Тръгваме в 9:00ч. от Приморско.

Отделно в 8:30ч. с лодка ще се извърши оглед на непристъпните заливи. Да се помолим за нашите морски братя и благополучен край!“, призова брадърът Здравко Василев от Приморско, който е един от най-запознатите с морето хора по Южното Черноморие. Здравко публикува и кадър с мястото, къдете за последен път е засечен кораб.

„Във връзка с изчезването на рибарски кораб с трима души в района на нос Коракя утре ще бъде организиран обход на бреговата ивица с цел да подпомогнем работата на компетентните органи.. Сборният пункт е пред сградата на Община Созопол в 8:30 ч“, обявиха от Община Созопол.

„Призоваваме всички доброволци, които имат възможност и желание да се включат, да бъдат на място навреме. Нека с общи усилия окажем съдействие и покажем съпричастност с всички, които към момента са ангажирани с откриването и спасяването на кораба и моряците.“, добавиха от Созопол.