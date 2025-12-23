"Поради големия брой клиенти, които използват онлайн и мобилното банкиране на Банка ДСК в момента, достъпът е временно затруднен. Моля, опитайте отново по-късно", съобщи официално ДСК.

"Банка е хваната неподготвена за броя клиенти които ползват нейните продукти", шегуват се клиенти на банката.

Потребители съобщават, че проблемите не са само с онлайн и мобилното банкиране. "Не е само приложението – банкоматите ви във Варна са покрити с листи и не работят", съобщи клиент на банката от Варна, пише "Сега".

"То и банкоматите не работят още от сега…", съобщава клиент от София.

Според потребители, не работят и Blink преводите

Проблем имаше през последните дни и с мобилното приложение на ОББ, съобщават клиенти и на тази банка. "Булбанк" пък съобщи, че задължително след Нова година трябва да се обнови мобилното приложение на банката за да работи нормално.

В същото време данните на Българската народна банка показват, че депозитите на домакинствата в българската банкова система преминаха границата от 100 млрд. лева. Общата сума на депозитите на домакинствата (и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) към края на края на ноември е достигнала 100,88 млрд. лева (45,9 процента от прогнозния БВП), като нараства с приблизително 2,9 млрд. лева спрямо преходния месец.