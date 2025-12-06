Кметът на Бургас Димитър Николов задейства системата Bg-alert за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър, заради преливане на реките Факийска и Хурдере. Пътят за тези села е затворен.

5 метра е височината на водния стълб на станцията за замерване на водните нива, разположена на моста за село Извор.

Препоръчва се на жителите на тези села да използват пътя през село Димчево, съобщи Николов.

85 литра на кв.м. е падналия дъжд до момента там.

На място са екипи на Община Бургас и Гранична полиция.