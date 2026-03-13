Участието ни в Борда за мир е в противоречие с принципите, на които се основава българската външна политика и международните отношения – зачитане на международното право и Устава на ООН. Това се посочва в позиция на Изпълнителното бюро на БСП, разпространена от пресцентъра на партията.

В нея се казва, че това е стратегически и основополагащ въпрос, който трябва да бъде отнесен към следващо Народно събрание, което би имало тежестта и легитимността да се произнесе по него, и то във времена на динамични и непредвидими геополитически процеси.

Бордът за мир няма нищо общо с Резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от ноември 2025 г., се посочва още в позицията. С нея ООН регламентира създаването на Съвет за мир – като орган, временна администрация на Газа – с мандат до 31 декември 2027 г.

„Бордът е инициатива извън всякаква легитимна международна правна рамка. Това не е орган, а вид организация. Властта е концентрирана в един човек, мандатът е за целия свят, не за Газа. Има неограничен времеви хоризонт за действие, а този един човек определя участниците, условията за работа, има право и на вето върху всички решения“, допълват от БСП.

Оттам отбелязват, че страните-членки на ЕС са реагирали предпазливо и с дълбоки резерви.

„На фона на ескалиращата война в Близкия изток още по-остро стои въпросът – България да се въздържи от участие в подобни неясни и като цели, и като принципи инициативи“, завършва позицията на формацията.

Припомняме, че в сряда от парламентарната група на "ДПС-Ново начало" обявиха, че внасят в парламента проект на решение за задължаване на Министерския съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Борда за мир

За присъединяването на България към Съвета за мир под патронажа на Съединените американски щати и президента Тръмп съобщи министър-председателят в оставка Росен Желязков на 22 януари.