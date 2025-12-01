Гала на лауреатите в изкуствата ще се проведе тази вечер в Културния дом на НХК. Входът остава свободен, но вечерта обещава да бъде официална, стилна и наситена с емоции – истински празник за почитателите на изкуството, таланта и вдъхновението.





По време на церемонията ще бъдат връчени още грамоти и пластики на изявени творци, отличени и от Министерството на културата: обичаната изпълнителка Тони Димитрова, Христина Арсенова, директор на Държавния куклен театър, ,Милена Добрева, ръководител на световноизвестния хор „Фортисимо“ от Бургас,

Лауреатите за 2025 г. включват още: поетесата Деница Младенова и нейният ментор Добрина Топалова,фотографът Светлин Йосифов и хореографът Вероника Братанова, носител на орден „Златен век“.

Тази година тържественият спектакъл се провежда в партньорство с Театрален колеж „Любен Гройс“ и Фондация „Бургас 2032“, а специален гост ще бъде световноизвестният актьор Димитър Маринов.

Музика, танц, слово – една сцена, десетки таланти - публиката ще се наслади на многообразна програма, която обединява различни жанрове и поколения творци: Градският духов оркестър, Симфоничният оркестър на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, и възпитаниците на училището -солистите Владимир Меранлиев (цигулка), Георги Тодоров (тромпет), Антония Кондева (фагот), Хор „Милка Стоева“, възпитаници на СУ „Добри Чинтулов“, Група „Прегърнат облак“, брейк формация с международни отличия Black Style Squad, tанцовата звезда Ванеса Калчева, победителят в конкурса „Бургас и морето“ – Георги Дюлгеров.

В антракта гостите ще чуят изпълнения на китарния ансамбъл на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ с ръководител Симона Маринова.

Гала вечерта ще бъде емоционален жест към бургаските творци, чиито успехи през 2025 г. издигнаха културната сцена на града и я поставиха под националните и международни прожектори.

Събитието е част от календара на инициативите, подкрепящи кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032 – още една крачка към създаването на по-видима, по-смела и по-зареждаща творческа среда в града.