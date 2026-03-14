Обучителен семинар на тема „Анестезиология и интензивно лечение – версия 26“ събра в новата Детска болница на Бургас специалисти, работещи в България и чужбина. На 13 март в болницата се проведе практическата част на семинара, който продължава до неделя, 15 март. Лекционният курс се провежда в Конгресния център на Морска гара.

Основната цел на обучението е да представи най-новите научни достижения и съвременни практики в областта на анестезиологията и интензивната медицина, както и да създаде пространство за обмен на знания и опит между специалистите.

В обучението участват изявени лектори от България, Франция, Германия, Обединените арабски емирства и САЩ. Те споделят както задълбочени теоретични познания, така и богат практически опит от ежедневната си работа. В първия ден на семинара участниците се включиха в практически модули, посветени на теми от полето на детската анестезиология – а именно детска травма. Разгледани бяха особеностите при лечение на черепно-мозъчна/шийна, гръдна и коремна травма, с помощта на клинични случаи и практически станции.

Практическо обучение „Детска травма“ включваше кратки лекции за особеностите при механизма на увредата и поведението при ЧМТ/шийна, гръдна и коремна травма. На пет работни станции бяха обсъдени клинични случаи, както и специфичните аспекти, проблеми и подходи за решаването им при всеки един от трите вида травми. Две от станциите включваха осигуряване на достъп до дихателни пътища, интраосеален съдов достъп, травматичен сърдечен арест и други практически умения свързани с първичната стабилизация на тези пациенти. В практическите модули участваха доц. Богдан Младенов, д-р Пламена Христова, д-р Мария Динкова, д-р Гергана Иванова, д-р Борис Таблов, д-р Борислав Цонев, д-р Людмил Сименов .

В лекционния курс през втория и третия ден на семинара ще бъдат разгледани важни въпроси от сферата на детската анестезиология, регионалната анестезия, лечението на хроничната болка и палиативната медицина, интензивното лечение, акушерската анестезия, кардио анестезия, бъбречно-заместителна терапия и антибиотичното лечение.

Акцентът при избора на темите е поставен върху важността им в ежедневната ни работа, а при избора на лектори върху богата експертиза и високото им ниво на компетентност в съответната област, коментира анестезиологът д-р Борислав Таблов.

Семинарът се организира от Югоизточен иновационен център по генетика и биотехнологии. Събитието е официално включено в календара на Европейското дружество по анестезиология и интензивни грижи (ESAIC).





