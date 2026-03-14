Ясно е за всеки, че цените тръгнаха нагоре. Необоснованите поскъпвания до 8 август ще се санкционират и ако на някого му направи впечатление, че дадена цена расте необяснимо може да подава сигнали както в КЗП, така и в НАП. Това заяви Богомил Николов от Асоциация "Активни потребители" пред Нова телевизия.

Според него може да се разчита на действащия Закон за въвеждане на еврото, защото при една проверка на собственика на една бензиностанция, трудно ще обясни поскъпването. Цената на петрола е близо до двойно поскъпване и в крайна сметка трябва да стигне не до двойно увеличаване цената на горивата, но може да стигне и до 30%, посочи Богомил Николов.

Според Николов е трудно да се направи прогноза с колко ще скочат цените на горивата. Бързооборотните стоки е възможно да поскъпнат, отчете той.

Богомил Николов допълни, че би било по-разумно търговците да търсят начин да запазят по-евтините цени.