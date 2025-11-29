Средният син на президента на САЩ Доналд Тръмп – Ерик, който управлява семейния бизнес, обяви в социалните мрежи откриването на предварителни поръчки за водката на Тръмп. Пускането на водка "Тръмп" е придружено от слогана "Великият американски дух".

На сайта, посочен в публикацията на Ерик Тръмп в Инстаграм, бутилка водка "Тръмп" от 750 мл може да бъде поръчана за $47,45.



Цената в долари вероятно е препратка към серийните номера на президентството на Тръмп – той е 45-ият и 47-ият президент на Съединените щати.



Уебсайтът на "Trump-Vodka" посочва, че е постигнато "безкомпромисно качество" при производството на напитката.



Като използва емблематичния алкохол на президента, се предлага да се направят три коктейла – "Тръмп Тоник", "Американско муле", както и "Мартини на свободата".



"Вдигнете чашата си за свободата, възможностите и трайното величие на Съединените американски щати", казва промоционалният сайт.



Тръмп е произвеждал водка под своята марка преди 20 години, но в САЩ продажбата ѝ е прекратена през 2011 г. Тогава е била произвеждана в Европа – в Нидерландия, а по-късно и в Германия, но новата вода, според рекламното изображение, е "гордо дестилирана и бутилирана в САЩ."



Самият Тръмп многократно е заявявал, че не употребява никакъв алкохол и наркотици.



През 2017 г. той каза, че решението му да спре да пие завинаги е било повлияно от лошия пример на брат му Фред, който имал проблеми с алкохола. Той умира през 1981 г. на 43-годишна възраст.



Русия – страната, в която консумацията на водка е национален бит, веднага реагира на новината. Руските медии светкавично припомниха, че преди седмици Комерсант вече е обявил как Тулската дестилерия 1911 (TVZ) се готви да възстанови производството на водка "Путинка".







Марката бе създадена през 2003 г. от Станислав Кауфман, а до 2021 г. правата за бутилиране на "Путинка" принадлежаха на завода Кристал, разположен в Москва.



Очаква се, че първоначалните продажби на "Путинка" след завръщането на пазара да ударят небето заради носталгия, пишат медиите.