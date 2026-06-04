BG-Alert предупреди за опасност край Тича
Системата BG-Alert беше задействана по разпореждане на областния управител на Сливен заради опасност от покачване на нивото на река Черна.
В изпратеното предупреждение гражданите бяха призовани да бъдат особено внимателни и да избягват пътувания в района.
По-късно стана ясно, че реката е излязла от коритото си и е заляла части от село Тича. Наводнени са къщи, а републиканският път между Котел и Омуртаг също е засегнат от високите води.
По информация на местните власти няма пострадали хора, но материалните щети са значителни.
Наводнение и в Прохода на Републиката
Обилните валежи създадоха проблеми и във Великотърновска област.
Падналият дъжд наводни участък от Прохода на Републиката в района на село Пчелиново, като водата временно затрудни движението по едно от важните транспортни трасета между Северна и Южна България.
За областта беше обявен жълт код за опасно време.
Улици в Казанлък се превърнаха в реки
Кратък, но изключително интензивен порой удари и Казанлък в ранния следобед.
Само за минути част от улиците в града бяха залети от вода и заприличаха на реки. Валежът беше придружен и от ситна градушка.
Заради голямото количество вода канализационната система на места не успя веднага да поеме оттока. Въпреки това не се съобщава за сериозни щети.
Бурите продължават
По-рано през деня зрители изпратиха снимки от района на врачанското село Борован на мощни купесто-дъждовни облаци и спускащи се конуси – явления, характерни за силно неустойчива атмосфера.
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Метеоролозите предупреждават, че гръмотевичните бури и интензивните валежи остават опасни, особено в следобедните часове. Те напомнят хората да избягват открити пространства по време на гръмотевици и при възможност да потърсят подслон в сграда или автомобил.
Очакванията са към вечерта атмосферната обстановка постепенно да започне да се успокоява в по-голямата част от страната.
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