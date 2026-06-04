Силни валежи, гръмотевични бури и локални наводнения удариха части от страната в деня, за който синоптиците обявиха оранжеви и жълти кодове за опасно време в близо половин България. Най-сериозна остава ситуацията в района на сливенското село Тича, където река Черна излезе от коритото си и наводни населени места и пътна инфраструктура.

BG-Alert предупреди за опасност край Тича



Системата BG-Alert беше задействана по разпореждане на областния управител на Сливен заради опасност от покачване на нивото на река Черна.

В изпратеното предупреждение гражданите бяха призовани да бъдат особено внимателни и да избягват пътувания в района.

По-късно стана ясно, че реката е излязла от коритото си и е заляла части от село Тича. Наводнени са къщи, а републиканският път между Котел и Омуртаг също е засегнат от високите води.







По информация на местните власти няма пострадали хора, но материалните щети са значителни.

Наводнение и в Прохода на Републиката



Обилните валежи създадоха проблеми и във Великотърновска област.

Падналият дъжд наводни участък от Прохода на Републиката в района на село Пчелиново, като водата временно затрудни движението по едно от важните транспортни трасета между Северна и Южна България.

За областта беше обявен жълт код за опасно време.

Улици в Казанлък се превърнаха в реки



Кратък, но изключително интензивен порой удари и Казанлък в ранния следобед.

Само за минути част от улиците в града бяха залети от вода и заприличаха на реки. Валежът беше придружен и от ситна градушка.

Заради голямото количество вода канализационната система на места не успя веднага да поеме оттока. Въпреки това не се съобщава за сериозни щети.

Бурите продължават



По-рано през деня зрители изпратиха снимки от района на врачанското село Борован на мощни купесто-дъждовни облаци и спускащи се конуси – явления, характерни за силно неустойчива атмосфера.







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Метеоролозите предупреждават, че гръмотевичните бури и интензивните валежи остават опасни, особено в следобедните часове. Те напомнят хората да избягват открити пространства по време на гръмотевици и при възможност да потърсят подслон в сграда или автомобил.

Очакванията са към вечерта атмосферната обстановка постепенно да започне да се успокоява в по-голямата част от страната.