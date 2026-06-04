Дете на 12 години се е опитало да слезе от движение от атракцион в столичния квартал “Младост”3, съобщава bTV.

Инцидентът е станал в следобедните часове на 2 юни, а на място са пристигнали екипи на полиция и Спешна помощ.

От ЦСМП заявиха, че сигналът е подаден в 16:05 часа. Линейката е пристигнала на място в 16:18 часа. Спешният екип е установил травма в областта на гърдите и момчето е транспортирано в болница “Пирогов“.

От лечебното заведение потвърдиха, че се касае за контузия на гръдния кош. След извършени прегледи от специалисти момчето е освободено за домашно лечение без опасност за живота.

На атракциона е извършена незабавна проверка от община “Младост”, съобщи кметът Ивайло Кукурин. Проверката е установила, че въртящата се люлка е технически изправна и разполага с всички необходими разрешителни, техническа документация и мерки за безопасност, а до инцидента се е стигнало заради силен уплах на детето и опит да слезе по време на движение.