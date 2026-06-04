Европейската прокуратура е внесла обвинителен акт в Софийския градски съд срещу представител на българска компания за предполагаема измама, свързана със средства от ЕС и национални фондове по два проекта, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Според разследването, подсъдимият е представил невярна информация и документи във връзка с два проекта, финансирани по оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ на ЕС, насочени към подкрепа на иновациите и увеличаване на производствения капацитет на малките и средните предприятия, съобщиха от европрокуратурата.

Първият проект е за производство на иновативен резервоар с безшевно хидроизолирано покритие. Вторият е свързан с подобряване на производствения капацитет на компанията чрез придобиване на промишлено оборудване.

Въз основа на доказателствата, ответникът е декларирал невярно, че дружеството няма непогасени данъчни и осигурителни задължения, е предоставил подвеждаща информация относно процедурите за обществени поръчки и техническото изпълнение, както и е твърдял невярно, че съществуват или са въведени в експлоатация специфични машини и производствени мощности.

В резултат на това компанията е получила безвъзмездно финансиране в размер на над 693 000 евро (1,35 милиона лева), включително приблизително 589 000 евро (1,15 милиона лева), финансирани от ЕФРР, а останалата част - чрез национално съфинансиране от държавния бюджет на България.

Обвинителният акт се отнася до две престъпления, свързани с незаконно получаване на средства от ЕС чрез подаване на невярна информация.

Ако бъде признат за виновен, подсъдимият може да бъде изправен пред до осем години затвор.