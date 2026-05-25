Красиви, елегантни, феерични, нежни, дръзки, с богато разнообразие от цветове бяха абитуриентите в Бургас тази година. Сред тях имаше и много артистични млади хора, като сред тях бяха по традиция и зрелостниците от НУМСИ „Панчо Владигеров“. Силно впечатление от тях направи Ванеса, кято пристигна пред хотел „България“, където беше сборния пункт на абитуриентите от Музикалното, като същинска филмова звезда – с маниер, усмивка, поглед, облекло, аксесоари. Външният й вид подксказваше и коя паралелка завършва „Актьорско майсторство“. „Няма да ставам кино звезда, мечтата ми е да бъда актриса в Кукления театър“, каза обаче младата дама. Тя избира да продължи пътя си в НАТФИЗ, където да дава живот на куклите.